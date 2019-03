Ruba attrezzi in un cantiere e li rivende | Rintracciato e denunciato dalla Polizia

share

Nei giorni scorsi, in un cantiere edile situato nel Capoluogo perugino, si è verificato il furto di diversi attrezzi da lavoro, di proprietà della ditta che stava eseguendo alcuni lavori.

Il proprietario delle attrezzature si è recato in Questura per sporgere denuncia, chiedendo aiuto alla Polizia, vista anche l’assoluta necessità di rientrare quanto prima in possesso del materiale sottratto e necessario per poter svolgere la propria attività lavorativa.

I poliziotti, grazie anche alle immagini del sistema di videosorveglianza a circuito chiuso, sono così riusciti ad identificare l’autore del furto e risultato poi essere un cittadino francese nato nel 1967 e residente nel Comune di Foligno, con precedenti di polizia.

Grazie al coordinamento delle attività d’indagine da parte della Procura della Repubblica di Perugia ed alla tempestiva emissione del relativo decreto di perquisizione da parte dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato messo alle strette dagli Agenti, non potendo che ammettere l’evidenza e confessare ai poliziotti di aver già ceduto le attrezzature ad un altro uomo.

I poliziotti, in collaborazione con gli Agenti del Commissariato di Foligno, hanno rintracciato il soggetto che aveva incautamente acquistato gli attrezzi rubati il quale, una volta portato a conoscenza dell’accaduto, ha consegnato tutto il materiale in suo possesso.

Al termine delle attività di rito il ladro è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia per il reato di furto aggravato.

share

Stampa