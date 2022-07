Rottura tubazione crea smottamento in via del Monte Cerviano, Comune si attiva per i lavori

“Quanto accaduto in Via Monte Cerviano – spiegano il Sindaco, Michele Toniaccini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Marinacci – sta creando, ovviamente, disagi ai cittadini e alla circolazione stradale. Da parte nostra, abbiamo messo in atto tutte le procedure perché si arrivi a soluzione del problema quanto prima. Abbiamo più volte sollecitato Umbra Acque, abbiamo eseguito diversi sopralluoghi e chiesto ai tecnici se si potesse almeno procedere con il senso unico alternato lungo la strada oggetto dello smottamento, ma la situazione è tale per cui in questo momento non è possibile. Umbra Acque provvederà a coprire economicamente il danno prodotto, attraverso la sua assicurazione che è stata attivata e ora il Comune di Deruta dovrà procedere con i lavori necessari per mettere in sicurezza il versante e riattivare la circolazione stradale”.