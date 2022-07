Rottura della condotta idrica Poreta-Campello, disagi anche a Spoleto - Tuttoggi

si potranno verificare cali di pressione in rete e possibili interruzioni nella erogazione dell’acqua nelle seguenti zone;

Poreta, Campello sul Clitunno

e zone limitrofe

L’intervento sarà l’occasione, evitando ulteriori interruzioni del servizio, per dismettere la rete idrica che ha generato problemi gestionali nell’ultimo periodo, attraverso l’attivazione della nuova rete idrica di recente realizzazione.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

A chi rivolgersi per avere informazioni:

numero verde,800 663036

(Foto repertorio TO)