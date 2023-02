Rotonda Tulipano, raccolta firme per cambiare viabilità | M5S "Incubo traffico" - Tuttoggi

Rotonda Tulipano, M5S all'attacco: "La situazione del traffico potrebbe diventare drammatica con le attività del Tulipano"

Da qualche giorno è in atto una raccolta firme per ripristinare la viabilità presso la “rotonda del Tulipano” alle porte di Borgo Rivo, zona della città congestionata dal traffico e che soffre terribilmente problemi di traffico, soprattutto dopo la rivoluzione della viabilità sulla rotonda di via Eroi dell’Aria. L’iniziativa civica è sostenuta anche dal MoVimento 5 Stelle che ha deciso di dare massimo supporto e che formalizzerà un atto amministrativo che verrà portato all’attenzione del consiglio comunale di Terni.

Rotonda Tulipano, M5S “Incubo viabilità”

“Tra tanti problemi gravi che affliggono la nostra città ci voleva un discreto impegno per rendere un incubo anche la viabilità, una delle poche cose che funzionava – si legge in una nota del M5S – Una scelta scellerata della giunta Latini che ha pesanti ricadute sulla qualità della vita dei cittadini, delle imprese ma anche dell’ambiente, già estremamente degradato a causa di impianti industriali molto invasivi. Ad oggi è stato superato per ben 16 giorni il valore limite di 50 μg/m3 stabilito dal d.lgs 155/2010, considerando che a gennaio ci sono stati almeno dieci giorni in cui la pioggia e la neve hanno aiutano a diluire ed abbassare i livelli di Pm10 e che sul sito di Arpa non sono stati resi disponibili i valori del Pm10 del 30 e del 31 gennaio per la sola centralina situata nel popoloso quartiere di Terni Nord. Un quadro anomalo rispetto alle rilevazioni del passato”.