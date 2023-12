Rotatoria di San Paolo, nuovo monumento per invalidi e mutilati

Monumento dell'Anmig alla rotatoria di San Paolo, a Foligno. Giovedì l'inaugurazione con i vertici della città

Nuovo monumento per invalidi e mutilati alla rotatoria di San Paolo di Foligno. L’inaugurazione è prevista giovedì 14 prossimo alle ore 10,30. Si tratta di un monumento celebrativo a perenne memoria degli ex combattenti, mutilati ed invalidi, che assume “una serie di significati simbolici di grande valore, come buon auspicio per reinterpretare il senso e l’importanza della Democrazia, Unità, Pace e Libertà”, spiega l’associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra.

La targa alla base dell’opera

A conferma di quanto appena espresso, questo il messaggio riportato sulla targa apposta al basamento dell’Opera: “A imperitura testimonianza del sacrificio di tutti coloro che hanno dedicato se stessi alla Patria nella Prima, Seconda Guerra Mondiale e Guerra di Liberazione”. Il monumento realizzato a cura dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di Foligno, ha lo scopo di non far cadere nell’oblìo le figure importanti che hanno contribuito alla formazione della Repubblica italiana civile e democratica e rappresenta motivo di orgoglio sia per l’Anmig che per la città di Foligno.