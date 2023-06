Rotatoria piazza Vittoria, modifiche alla viabilità fino al 20 giugno - Tuttoggi.info

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria e delle nuove aree pedonali in piazza della Vittoria, modifiche temporanee alla circolazione

Proseguono i lavori per la realizzazione della rotatoria e delle nuove aree pedonali in piazza della Vittoria. Per consentire gli interventi relativi all’asfaltatura e alla segnaletica il Comune di Spoleto ha emesso un’ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale che prevede modifiche temporanee fino al 20 giugno.

Lunedì 12 giugno, dalle ore 21.00 alle 23.00, la circolazione veicolare proveniente da via Flaminia verrà deviata in via dei Filosofi, mentre quella proveniente da viale Martiri della Resistenza, all’intersezione di piazza della Vittoria, sarà deviata in piazza Garibaldi (direzione centro) e in piazza della Vittoria per via dei Filosofi e le altre direzioni.

Sempre lunedì 12 giugno, ma dalle ore 23.00 e fino al termine dei lavori, la circolazione veicolare viene interdetta da via Flaminia (direzione via Filosofi), mentre dalle ore 7.00 e fino al termine dei lavori la sosta sarà vietata in via dei Filosofi, su ambo i lati, da via Flaminia a Largo dei Tigli.

Anche martedì 13 e mercoledì 14 giugno, dalle ore 7.00 e fino al termine dei lavori, la sosta sarà vietata in via dei Filosofi (ambo i lati), nel tratto da via Flaminia a Largo dei Tigli, mentre negli stessi giorni, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, la circolazione verrà interdetta da via Flaminia direzione Via Filosofi.

Martedì 13 e mercoledì 14 giugno, dalle ore 23.00 e fino al termine dei lavori, le auto provenienti da via Flaminia verranno deviate in via dei Filosofi, mentre quelle provenienti da viale Martiri della Resistenza, all’intersezione di piazza della Vittoria, saranno deviate in piazza Garibaldi (direzione centro) e in piazza della Vittoria per via dei Filosofi e le altre direzioni.

Giovedì 15 giugno, dalle ore 21.00 e fino al termine dei lavori, la circolazione proveniente da via Flaminia verrà deviata in via dei Filosofi, mentre quella proveniente da viale Martiri della Resistenza, all’intersezione di Piazza della Vittoria, sarà deviata in piazza Garibaldi (direzione centro) e in piazza della Vittoria per via dei Filosofi e le altre direzioni.

Lunedì 19 giugno, dalle ore 7.00 e fino al termine dei lavori, la sosta sarà vietata in via dei Filosofi (ambo i lati), nel tratto da via Flaminia a Largo dei Tigli.

Lunedì 19 e martedì 20 giugno 2023 dalle ore 21.00 alle 23.00, la circolazione veicolare verrà interdetta da via Flaminia direzione Via Filosofi. Sempre lunedì 19 e martedì 20 giugno, dalle ore 23.00 e fino al termine dei lavori, le auto provenienti da via Flaminia verranno deviate in via dei Filosofi, mentre quelle provenienti da viale Martiri della Resistenza, all’intersezione di piazza della Vittoria, verranno deviate in piazza Garibaldi (direzione centro) e in piazza della Vittoria per via dei Filosofi e le altre direzioni.