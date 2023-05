Rotatoria in piazza della Vittoria, da oggi nuova viabilità in piazza Garibaldi - Tuttoggi.info

Da oggi le modifiche a viabilità e sosta tra piazza della Vittoria e piazza Garibaldi: ecco cosa è cambiato

Nuovo step per la nuova viabilità in piazza della Vittoria a Spoleto dopo la realizzazione della rotatoria: da oggi (martedì 30 maggio) cambia l’accesso a piazza Garibaldi, dove si entra dal secondo arco di Porta Leonina. E cambia anche la sosta nella zona, con la trasformazione di alcuni parcheggi.

La prima novità riguarda l’accesso in piazza Garibaldi per i veicoli provenienti da piazza della Vittoria, che sarà consentito dalla rotatoria tramite il secondo arco di Porta Leonina. In questo caso le auto potranno proseguire a sinistra in direzione via Anfiteatro, verso corso Garibaldi per le operazioni di carico e scarico negli orari consentiti oppure a destra per piazza Garibaldi.

Due i percorsi di uscita per i veicoli in circolazione e sosta in piazza Garibaldi: le auto possono infatti dirigersi verso via Interna delle Mura oppure uscire verso piazza della Vittoria con l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza.

La segnaletica orizzontante dell’area di sosta in piazza Garibaldi, nella zona antistante le attività della Premiata Farmacia Amici e del Panificio Bonucci, è stata adeguata al nuovo senso di marcia, mentre quella riservata alle auto della Polizia Locale è stata traslata a ridosso del marciapiede per consentire la svolta a destra alle auto in entrata dal secondo arco di Porta Leonina.

Modifiche anche per quanto riguarda le aree di sosta in Piazza Garibaldi. I due stalli riservati ai disabili che si trovavano davanti alla chiesa di San Gregorio sono stati spostati all’altezza del civico 36, mentre davanti al civico 37 sono stati previsti quattro stalli di sosta regolamentati a disco orario per un tempo massimo di sessanta minuti. L’area di sosta a pagamento prevede inoltre sei nuovi spazi, quattro in direzione della chiesa di San Gregorio Maggiore e due nell’area compresa tra il Monumento e l’ingresso a corso Garibaldi.

Per quanto riguarda piazza della Vittoria, davanti al civico 13, è stato istituito uno stallo di sosta che sarà adibito sia al carico e scarico merci (orario 7-11 e 18-20) che a parcheggio (orario 11 – 18), regolamentato in entrambi i casi con disco orario per un tempo massimo di trenta minuti.

In via Flaminia, all’altezza del Ponte Garibaldi, è stata realizzata un’area di sosta per ciclomotori e motocicli, mentre in via Cacciatori delle Alpi è stata ampliata quella già presente.​