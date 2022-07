Rotary Spoleto, Simonetta Marucci presidente. Ingresso di 3 nuovi soci

Zualdi ha tenuto a ricordare che tutte le iniziative e le attività del club sono state rivolte a temi ed esigenze particolarmente sentite nel territorio di appartenenza ed hanno anche contribuito a supportare situazioni di difficoltà e di disagio, come quelle legate ai temi della disabilità e dell’accoglimento dei profughi ucraini. “Permettetemi quindi di ringraziare – ha sottolineato il presidente uscente – tutto il consiglio direttivo e tutti i soci che hanno deciso di condividere con me questo percorso, ed in particolare Il Past President, Maurizio Hanke, il Presidente Incoming 21/22, Simonetta Marucci, il Prefetto, Roberto Calai, il Segretario, Stelvio Gauzzi, la Tesoriera, Gioia Rita Telli, per l’egregio lavoro svolto”.

“È veramente un grande onore per me – ha detto Simonetta Marucci – assumere la presidenza del Rotary Club Spoleto per l’anno rotariano 2022/2023. Ringrazio il presidente uscente e carissimo amico Carlo Alberto Zualdi il quale, dopo una prima parte dell’anno rotariano difficile a causa del Covid è riuscito, unitamente agli altri Componenti del Consiglio Direttivo, a portare avanti e con successo le iniziative prefissate, lasciandomi comunque in eredità un Rotary Club Spoleto vivo, che ha mantenute le sue finalità a favore della Comunità e dei propri soci. Cercherò di unire, insieme al Consiglio, la nostra forza e le competenze necessarie per un anno rotariano che sia contrassegnato da quattro parole di cui noi tutti abbiamo fortemente bisogno: rinascita, ripartenza, fiducia, speranza. Insomma futuro”.

“Vorrei che il mio mandato – ha concluso la Marucci – si occupasse maggiormente del sostegno alle iniziative promosse dai giovani del Rotaract e che segua la continuità progettuale dei presidenti che mi hanno preceduto, tenendo nel giusto conto la missione storica del Club senza peraltro dimenticare le necessità ed i fabbisogni sempre più ingenti della nostra Comunità locale”.

Prima del Passaggio della Campana del Rotary Club Spoleto si è tenuta, a dimostrazione della vivacità del Club spoletino, il Passaggio della Campana tra la Presidente uscente del Rotaract – Giulia Federici – con la Presidente Incoming – Vanessa Giuliani – e la Cerimonia di ingresso nel Rotary Club di Spoleto di 3 nuovi Soci: la psicologa Emanuela Bisogni di Spoleto, la dottoressa Patrizia Margherita Leotta, notaio in Bastia Umbra, e il dottor Marco Locci, commercialista e revisore contabile di Giano dell’Umbria.