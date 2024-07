Rotary club Gubbio al passaggio di campana per l'anno 2024 – 2025 - Tuttoggi.info

Nuovo presidente è David Passeri, il Past president Massimo Angeli riceve il “Paul Harris Fellow”. Nel Rotaract Linda Barbetti succede a Riccardo Ciliegi

Ufficializzato il passaggio di campana per il Rotary Club Gubbio per l’anno 2024-2025. Il “suono dei rintocchi” è tutto per David Passeri, che guiderà il club rotariano eugubino nei prossimi 12 mesi e che succede all’oramai Past president Massimo Angeli. Questo durante il tradizionale appuntamento di inizio estate del Rotary Club Gubbio che si è consumato nello splendido scenario del “Park Hotel Ai Cappuccini”, in una serata piena di significati per i soci e densa di emozioni per il neo presidente, con commovente ricordo a papà Enrico Passeri, già presidente Rotary nel 2006 – 2007, con un riconoscimento alla memoria consegnato alla moglie Patrizia e alla famiglia. La serata ha visto anche l’ingresso di Michele Mercorella come nuovo socio Rotary, mentre nel Rotaract nuova presidente è Linda Barbetti che raccoglie il testimone da Riccardo Ciliegi con l’ingresso tra i soci di Maria Ludovica Colaiacovo. Un suggestivo video ha poi esplorato tutti i principali momenti salienti dell’ultimo anno rotariano, ricco di eventi culturali, momenti di formazione e importanti service svolti. E da uno stralcio del film “Invictus” di Clint Eastwood (dedicato alla storia attorno alla Coppa del Mondo di rugby del 1995 che si svolse in in Sudafrica poco tempo dopo l’insediamento di Nelson Mandela come presidente della nazione) sono stati ricordati i tre messaggi principali della “mission” rotariana: guardare sempre avanti, la valenza delle differenze e delle diversità e l’importanza di servire sempre il prossimo.

Quindi dopo vari riconoscimenti ai soci con targhe e attestati, tra cui anche al socio onorario Nazareno D’Arena e dopo il suddetto passaggio di campana, è stato il momento del “Paul Harris Fellow”, la più alta onorificenza Rotary, consegnato al fresco Past president Massimo Angeli per i rimarchevoli risultati ottenuti durante l’anno rotariano appena finito in archivio, dove è stato festeggiato il sessantesimo anniversario dalla fondazione del Club: basti ricordare i più recenti, come l’elettrocardiografo di nuova generazione donato alla Divisione di Chirurgia Generale dell’Ospedale comprensoriale di Gubbio – Gualdo Tadino, i 4 letti ortopedici elettrici e 20 materassi antidecubito donati alla “Casa Riposo Mosca” e la restituzione delle meridiane al Chiostro di San Pietro. E poi il Campus di formazione, il congresso del SIPE(tra gli eventi di punta del Distretto 2090) sempre ospitato dal “Park Hotel Ai Cappuccini” e il progetto “Scambio Giovani”. Alcuni di questi progetti saranno portati avanti dal neo presidente David Passeri assieme a nuovi service e iniziative, già programmate o in fase di elaborazione

Questo il nuovo Consiglio direttivo Rotary Club Gubbio per l’anno rotariano 2024 – 2025:

Presidente: David Passeri. Vicepresidente: Giorgio Ciliegi. Segreteria: Carmen Raviele. Tesoriere: Sandro Urbani. Prefetto: Giovanni Pierotti. Consiglieri: Massimo Bastiani, Francesco Rosi, Tiziana Crociani, Francesco Antonioli, Stefano Pisoni. Past President: Massimo Angeli