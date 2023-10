Ritrovato vivo il 65enne scomparso a Roccaporena - Tuttoggi.info

E' stato ritrovato mercoledì mattina l'uomo scomparso da lunedì: sta bene

E’ stato ritrovato vivo, nella mattinata di mercoledì, l’uomo di 65 anni scomparso da Roccaporena di Cascia e per il quale erano in corso le ricerce da lunedì pomeriggio. Un biglietto, che faceva presagire gesti estremi, trovato nell’abitazione da un familiare aveva messo in allarme quest’ultimo che aveva fatto scattare così la macchina dei soccorsi.

Il ritrovamento è avvenuto ad opera del personale Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Perugia, in azione in questi giorni insieme a Sasu, carabinieri, forestali, protezione civile ed altri volontari. L’uomo, che si era allontanato a piedi dalla sua casa a Capanne di Roccaporena, sta bene.

(articolo in aggiornamento)