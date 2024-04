Ritardi e cancellazioni, Sase mette in mora Aeroitalia. Disagi pure su altri voli

Dopo i sistematici ritardi della partenza per Bergamo e i voli cancellati. Intanto ritardi anche sul volo Ryanair per Catania

Prima la lettera aperta di un passeggero che lamentava un grave ritardo sul volo del mattino Perugia – Bergamo su un veicolo obsoleto. Poi la disavventura raccontata dal giornalista Matteo Grandi. Iniziata con un altro ritardo in partenza, praticamente “fisiologico”, e il volo di ritorno cancellato. “La cancellazione del volo ed i ritardi in arrivo e partenza sono sempre stati, dal giorno della partenza ad oggi, causati dal vettore aereo” chiarisce Sase. Che comunica, dopo vari tentativi per risolvere questi problemi, di aver inviato una lettera di segnalazione e di messa in mora alla compagnia Aeroitalia, “chiedendo con urgenza una maggiore puntualità e una regolarità adeguata agli standard del nostro aeroporto”.

Sase attende ora una risposta e delle azioni concrete atte al miglioramento della puntualità da parte di Aeroitalia.

Intanto arrivano segnalazioni di disagi anche per altri voli. In particolare il collegamento tra Perugia e Catania, operato da Ryanair. A segnalare l’accaduto è la piattaforma ItaliaRimborso, specializzata nel supportare i passeggeri in situazioni di ritardo o cancellazione dei voli. Sotto la lente, dunque, è finito il volo Ryanair FR2706 in partenza dall’aeroporto di Perugia.

“Inizialmente previsto per le 8:25 del mattino di ieri, giovedì 11 aprile, il volo – viene spiegato – ha subito un ritardo considerevole, atterrando finalmente alle 12:58, ben tre ore dopo l’orario programmato. Questo imprevisto ha causato non solo disagi pratici, ma anche frustrazione e preoccupazione tra i passeggeri, molti dei quali avevano pianificato la giornata in base all’orario di arrivo previsto”. Secondo ItaliaRimborso, i passeggeri avrebbero diritto di ricevere un risarcimento di 250 euro per il disagio subito, stando alle normative europee in materia.

“Il ritardo del volo FR2706 – viene spiegato – solleva anche interrogativi riguardo alle pratiche di gestione delle compagnie aeree in situazioni simili. Molti passeggeri si chiedono quali siano le cause effettive di questi ritardi e se le compagnie aeree stiano adottando misure adeguate per mitigare tali problemi. È importante sottolineare che i ritardi dei voli possono essere causati da una serie di fattori, tra cui problemi tecnici. Tuttavia, le compagnie aeree hanno l’obbligo di informare i passeggeri tempestivamente sui ritardi e di fornire assistenza adeguata durante l’attesa”.