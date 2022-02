Ristori Covid, 2,3 milioni per le imprese dell’Umbria: ecco quali e come ottenerli

Sarà possibile presentare domanda per i ristori Covid dal 28 febbraio al 28 marzo 2022. Sostegno previsto per particolari tipologie di attività

Arrivano 2,3 milioni di euro di ristori Covid dalla Regione Umbria per alcune tipologie di imprese dell’Umbria.

E’ in pubblicazione per martedì 22 febbraio nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria l’Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi a fondo perduto (ristori) in favore di alcune tipologie di imprese umbre particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.

Ristori Covid, le imprese interessate

In particolare i fondi riguarderanno le società appartenenti alle seguenti categorie economiche:

Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (Tipologia A),

Imprese esercenti attività nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, organizzazione fiere (Tipologia B),

Imprese esercenti attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare (Tipologia C),

Soggetti operanti nel settore dell’informazione locale, stampa quotidiana e periodica, informazione on line. Imprese esercenti attività di edizione libri (Tipologia D);

Imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (Tipologia E).

Contributi a fondo perduto

L’Intervento prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti destinatari per l’attività dagli stessi esercitata che hanno subìto – nell’anno 2020 – una riduzione del fatturato nella percentuale minima del 15% rispetto all’annualità 2019. Per i destinatari del contributo localizzati nei Comuni del “cratere”, che sono stati interessati dal sisma 2016 e seguenti, gli anni da prendere a riferimento per il calo del fatturato sono quelli del 2020 rispetto al 2015.

Ristori Covid, la ripartizione dei fondi

La Regione Umbria ha approvato gli interventi di sostegno e la dotazione finanziaria complessivamente stanziata che è pari a € 2.633.548,95 a valere sui fondi di cui al DL 22 marzo 2021, n. 41 art. 26 e DL 25 maggio 2021, n. 73 art. 8. Le risorse sono così ripartite: Imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (Tipologia A): 500.000 euro; Imprese esercenti attività nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, organizzazione fiere (Tipologia B): 500.000,00 euro; Imprese esercenti attività di commercio all’ingrosso nel settore alimentare (Tipologia C): 600.000,00 euro; Soggetti operanti nel settore dell’informazione locale, stampa quotidiana e periodica, informazione on line. Imprese esercenti attività di edizione libri (Tipologia D): 700.000,00 euro; imprese esercenti attività di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (Tipologia E): 333.548,95.

Un mese per le domande

La compilazione delle domande di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuata a partire dalle ore 10:00:00 del 28/02/2022 e fino alle ore 12:00:00 del 28/03/2022 utilizzando esclusivamente il servizio on line raggiungibile all’indirizzo: https://serviziinrete.regione.umbria.it/.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.sviluppumbria.it oppure contattare gli uffici di Sviluppumbria di Perugia, e Terni a seguenti numeri:

· sede di Perugia 075/5681280 e 075/5681281;

· sede di Terni 0744/806070 e 0744/806071. E’ possibile utilizzare anche la mail: infomultimisura@sviluppumbria.it