Rissa tra 10 giovani in centro, 2 feriti. Tutti multati per assembramento, indagini in corso - Tuttoggi

Sono volati calci e pugni, domenica sera (20 dicembre), nella centralissima Piazza Matteotti di Città di Castello. Protagonisti della mega rissa alcuni giovanissimi, poco più che maggiorenni, che intorno alle ore 20 si sono azzuffati fino all’arrivo dei carabinieri guidati dal luogotenente Fabrizio Capalti.

Dieci i ragazzi identificati dai militari, tutti sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti Covid e il clamoroso quanto evidente assembramento venutosi a creare con i tafferugli. Due giovani sono anche rimasti feriti e portati in ospedale per le cure del caso (anche se non con lesioni gravi).

Non sono ancora chiare, invece, le cause che hanno scatenato la rissa, partita, sembra, dopo un iniziale e acceso scontro verbale tra due gruppi di giovani. I filmati delle telecamere aiuteranno i militari a far luce sulla vicenda: sono tuttora in corso le indagini, che potrebbero portare anche a qualche denuncia.

Nel pomeriggio di domenica, prima della mega rissa, erano state elevate in centro altre 10 multe per assembramento sempre a danno di giovanissimi, per un totale che a fine giornata si era attestato a 20 sanzioni. Un ulteriore dato non certo incoraggiante alle soglie della zona rossa…