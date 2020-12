Assembramenti e niente mascherine in centro storico, multati 18 giovanissimi - Tuttoggi

Mano pesante della Polizia municipale, durante l’ultimo weekend di shopping pre-natalizio, nel centro storico di Gubbio.

Nel tardo pomeriggio di ieri (sabato 19 dicembre) infatti, in Corso Garibaldi, Piazza Oderisi e via Cairoli, i vigili urbani coordinati dal vice comandante Massimo Pannacci, hanno elevato ben 18 multe, tutte ai danni di giovanissimi (età media 22 anni) per il mancato rispetto delle norme anti Covid-19.

Tra le ore 18 e le 19 i vari episodi di assembramenti e la mancanza di mascherine – segnalati a più riprese dai preoccupati residenti eugubini – sono costati 400 euro ad ogni singolo giovane. Nel dettaglio sono stati sanzionati 12 ragazzi e 6 ragazze.

L’imprudenza dei più giovani, anche loro colpiti dal virus come i più anziani, non deve certo passare inosservata, soprattutto ora che nel Comune di Gubbio la tendenza nuovi positivi-guariti ha subito una considerevole rovesciamento. Proprio ieri sono stati registrati ben 22 negativizzati, a fronte di 5 contagi, per un totale complessivo di nuovi positivi sceso sotto le 120 unità (un mese fa era di oltre 420).