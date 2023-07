Rissa a Fontivegge, arrestati 3 stranieri - Tuttoggi.info

Tutti e tre i cittadini stranieri sono ricorsi alle cure dei sanitari a causa delle lesioni riportate nella rissa.

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel quartiere di Fontivegge, un equipaggio della Squadra Volante è intervenuta presso la locale via della Ferrovia a causa della segnalazione di una lite in atto. Giunti sul posto gli operatori hanno rintracciato tre cittadini stranieri, rispettivamente un cittadino marocchino classe 1986 e due cittadini camerunensi classe 1981 e 2004, tutti aventi precedenti di polizia.

In particolare, al momento del loro arrivo, i poliziotti sono intervenuti separando il cittadino marocchino da uno dei cittadini camerunensi, ancora tra loro in lite, riuscendo a riportare la calma.

Tutti e tre i cittadini stranieri sono ricorsi alle cure dei sanitari a causa delle lesioni riportate nella suddetta rissa.

Dalle attività di controllo espletate sul posto dagli operatori, il cittadino marocchino è risultato in possesso di un coltello a serramanico mentre, sulle origini della vicenda, sono tutt’ora in corso le attività di accertamento. Dalle prime ricostruzioni, è emerso che la discussione tra i cittadini stranieri sarebbe scaturita dal tentativo di rivendita di generi alimentari e ad altri articoli di provenienza furtiva, successivamente sottoposti a sequestro. Al termine delle attività i tre cittadini stranieri sono stati tratti in arresto e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria; nella mattinata odierna si è tenuta la relativa udienza con la convalida dei suddetti provvedimenti restrittivi.