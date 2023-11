Rispetto dell'ambiente, a Porano "Un albero per il futuro" - Tuttoggi.info

Gli studenti della scuola primaria “Bachelet” hanno messo a dimora 10 piante offerte dai Carabinieri Forestali.

Si è svolta anche a Porano, il 15 novembre scorso, l’iniziativa nazionale “Un albero per il futuro”, finalizzata a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Gli studenti della scuola primaria “Bachelet” hanno messo a dimora 10 piante nel giardino di via Kennedy: 1 corbezzolo, 7 lecci e 2 querce, offerti dai Carabinieri Forestali.

“I carabinieri – si legge in una nota del Comune – hanno sottolineato l’importanza del progetto, che coinvolge gli studenti in un percorso triennale, per perseguire obiettivi come la conoscenza dei vantaggi per l’ambiente derivanti dalla presenza di più specie arboree, con un conseguente risparmio di CO2, e la condivisione della posizione delle piante su una mappa digitale che aiuterà a formare un unico grande bosco diffuso da nord a sud“.