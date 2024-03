Ripristinato l'autovelox sulla Flaminia a Spoleto, ora le verifiche tecniche - Tuttoggi.info

Riposizionato l'autovelox sulla Flaminia a 4 corsie alle porte di Spoleto, sarà in funzione entro fine mese | Aggiornamenti

E’ stato ripristinato nella giornata di mercoledì 6 marzo l’autovelox sulla Flaminia alle porte di Spoleto (in direzione sud) dopo essere stato abbattuto da ignoti un mese fa. Nel giro di poche settimane, dunque, l’amministrazione comunale è riuscita a riposizionare la strumentazione elettronica di controllo della velocità che era stato attivato il 20 novembre.

Al momento, comunque, l’autovelox non risulta attivo. Dovrà infatti essere sottoposto a taratura e verifiche di funzionalità e solo successivamente tornerà in funzione, presumibilmente verso la fine di marzo e con la stessa modalità già prevista. Vale a dire il funzionamento ‘random’ per 4 ore al giorno (6 il sabato). Il tratto di velocità in cui l’apparecchio è installato è quello terminale della Flaminia a quattro corsie, alle porte di Spoleto, tra lo svincolo di Eggi / Acquasparta e quello della Valnerina, dove si viaggia con un limite di 90 km orari. Nei primi due mesi di funzionamento, il nuovo autovelox di Spoleto (ce ne sono altri due fissi lungo la ss3 Flaminia, in direzione nord, nel tratto a due corsie) ha registrato circa 100 infrazioni al giorno.

In giornata il Comune di Spoleto fornirà maggiori informazioni tecniche in merito al ripristino della funzionalità.

(articolo in aggiornamento)