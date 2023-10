Rinunce e mancate risposte, ora avanzano almeno 20 posti Adisu

A fronte di 2213 domande di posto letto, sono 1497 gli studenti risultati beneficiari, tra pendolari e fuori sede, ma molti hanno rinunciato

Sorpresa, ora avanzano almeno 20 posti letto tra quelli a disposizione di Adisu per studenti fuori sede e pendolari. E’ quanto comunica la stessa Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria, facendo chiarezza sui numeri.

A fronte di 2213 domande di posto letto pervenute, sono 1497 gli studenti in graduatoria come idonei a

beneficiare di un posto letto negli alloggi Adisu. Allo stato attuale, dunque, sono soddisfatte tutte le

richieste pervenute. Infatti, dei 1497 studenti in graduatoria, ne sono già stati convocati 1332, con l’assegnazione di 895 posti letto dei 1080 disponibili, mentre 437 studenti fuori sede hanno rinunciato o non hanno risposto.

Per i 72 fuori sede – fa sapere ancora Adisu è cominciata la convocazione e si avvierà anche la convocazione dei 93 pendolari con diritto al posto letto. Se anche tutti gli ultimi 165 convocati accettassero, dunque, dal momento che sono 185 quelli residui da assegnare, resterebbero ancora liberi 20 posti letto.