Rigenerazione Urbana, all'Umbria 83milioni (in 13 anni), Terni chiede 400mila euro per lavori su strade - Tuttoggi

Rigenerazione Urbana, pioggia di milioni per l'Umbria. Comune di Terni chiede finanziamento per 400mila euro per manutenzione strade

Il Comune di Terni ha definito il progetto esecutivo per “Interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali all’interno dei borghi, tesi alla rigenerazione urbana dei luoghi”, con la richiesta di 400mila euro di fondi dalla Regione Umbria alla quale, secondo gli importi annuali spettanti a ciascuna regione, decorrenti dall’anno 2021 fino all’anno 2034, è stato assegnato l’importo complessivo 83.878.200,00 euro. Con DGR n. 993 del 28/09/2022 è stato previsto di destinare, per le annualità 2023 e 2024, 6.975.150,00 euro, pari al 37,50%, per le programmazioni declinate come “Progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili”; per l’annualità 2023 è destinato il contributo complessivo di 3.120.075,00 euro da assegnare entro il 30/10/2022.

Rigenerazione urbana, interessati i borghi di Collescipoli e Collestatte

Nella delibera di giunta si legge che “Il bisogno di ammodernare le infrastrutture delle nostre città, le esigenze sempre più stringenti in termini di mobilità e la necessità di rendere le città più “abitabili”, soprattutto nelle aree periferiche, hanno messo in primo piano l’esigenza di un nuovo modo di intendere e concepire l’area urbana. A tali obiettivi viene data risposta con il concetto generale di “rigenerazione urbana” inteso come l’insieme di azioni volte al recupero e alla riqualificazione di uno spazio urbano, al ripristino delle condizioni di sicura fruizione dei luoghi e all’idoneo decoro”. “Le strade e le vie interne ai borghi di Collescipoli e Collestatte – si legge ancora nel documento – sono state interessate, anche recentemente, da interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e recupero nell’ambito di progetti generali riferiti alle reti viari interne ai borghi periferici. Stante le disponibilità economiche a disposizione dell’Ente, gli interventi sono stati realizzati per lotti e quindi in modo parziale, ottenendo alcune zone dei borghi perfettamente riqualificate ed altre in condizioni inidonee con situazioni di degrado urbano che in contesti storici e rievocativi ne amplificano gli effetti”.