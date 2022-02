Rigenerazione borghi storici, Parrano partecipa con Ficulle e San Venanzo

Comune di Parrano parteciperà al bando insieme a quelli di Ficulle e San Venanzo: ok dal consiglio comunale

Prevede risorse finanziate con fondi Pnrr l’avviso pubblico a cui parteciperà il Comune di Parrano per interventi di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Lo annuncia il sindaco, rendendo nota l’approvazione dell’iniziativa da parte del Consiglio comunale. L’adesione al bando nazionale è stata decisa insieme ai Comuni di Ficulle, San Venanzo che nel corso degli anni hanno subito un esodo importante di popolazione tale da provocare una grave criticità demografica e rischi ambientali soprattutto per quanto riguarda la gestione dell’assetto idrogeologico per l’abbandono delle campagne.

“Abbiamo territori ricchi di storia, di cultura e tradizioni – dichiara il sindaco di Parrano Valentino Filippetti – che da tempo le amministrazioni comunali intendono valorizzare con azioni che tengano insieme la tutela del patrimonio culturale con la necessità di rivitalizzare i borghi dal punto di vista sociale ed economico promuovendo l’occupazione e contrastando lo spopolamento. L’avviso sui Borghi Storici – sottolinea – è l’occasione fondamentale per proseguire con queste politiche e consolidare i risultati raggiunti, potendo rappresentare un importante momento di progresso per l’intera comunità”.

Sempre il Consiglio comunale ha votato l’adesione all’iniziativa lanciata da Anci Emilia Romagna che propone di spegnere, giovedì prossimo, alle 20 e per trenta minuti, le luci di uno o più monumenti simbolo delle città. Parrano spegnerà le luci di Piazza della Repubblica e quelle che illuminano la facciata della chiesa. “Lo scopo – spiega sempre il sindaco – è quello di sensibilizzare e spingere il governo a fare qualcosa di concreto contro l’impatto della crisi energetica sui costi di gestione delle famiglie, delle imprese, delle grandi strutture pubbliche e sui bilanci delle autonomie locali”.