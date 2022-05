Rifacimento manto stradale, a Terni nel 2021 asfaltati 83500 mq - Tuttoggi

A Piediluco rifacimento dell’asfalto e non solo

A Piediluco, nello specifico, sono in fase di ultimazione i lavori di rifacimento dell’asfalto. La manutenzione straordinaria ha interessato il manto stradale di entrambe le vie di accesso al paese, la segnaletica orizzontale e la cartellonistica. “Tutte azioni – dichiarano i leghisti – a lungo attese da residenti e operatori economici di una delle località turistiche più importanti di Terni”. “Un ringraziamento all’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Terni, Benedetta Salvati, e ai tecnici degli uffici comunali; hanno saputo intercettare le istanze dei cittadini e dare risposte concrete alle criticità esistenti”.

Altri interventi in programma sulla rete viaria cittadina

Già dalle prossime settimane, stando a quanto annunciato dall’assessore Salvati, prenderanno il via numerosi interventi sulla rete viaria del centro, dei quartieri e delle aree industriali del Comune di Terni. Proseguono, quindi, le operazioni “che finora hanno riguardato importanti arterie cittadine”. “Viale Cesare Battisti, via XX Settembre, via San Valentino, via Narni, Strada San Rocco, via Romagna, la Marattana, via Giuseppe di Vittorio, via Aleardi sono solo alcuni esempi”.