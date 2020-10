Ricovero Covid di un paziente, attivate le procedure di sicurezza nel condominio FOTO

I vigli del fuoco sono dovuto intervenire per assistere gli operatori sanitari nel ricovero di un paziente Covid in zona Sant’Erminio. Come prevede il protocollo, l’area del pazziale antistante il condominio dove abita l’uomo è stata transennata per consentire il passaggio della barella in sicurezza.

Il persone ha dovuto indossare le speciali tute e le maschere protettive anti virus. Protetti anche gli scarponi, che sono stati poi sanificati.

Nelle ultime 24 ore sono stati numerosi i perugini costretti al ricovero per complicazioni dopo essere stati infettati dal Coronavirus.