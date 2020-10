Coronavirus, 122 nuovi positivi a Perugia, un terzo di tutti quelli umbri

Coronavirus, 122 nuovi positivi a Perugia in 24 ore, più di un terzo di quelli registrati in tutta l’Umbria. E’ pesante per il capoluogo il bollettino emesso poco fa dalla Protezione civile regionale.

Gli attualmente positivi al Covid a Perugia passano così a 714. Nell’ultimo giorno si registrano 8 perugini dichiarati guariti, ma altri 7 ricoverati. E così il numero dei perugini ricoverati con Covid sale a 39, di cui 3 in terapia intensiva.

In ospedale 47 pazienti Covid

Nell’ospedale cittadino i pazienti Covid sono 47, con 7 ricoveri in terapia intensiva. In attesa che entri in funzione il nuovo piano della regione con l’individuazione di due ospedali Covid (Spoleto e Pantalla) per non bloccare le altre attività sanitarie a Perugia e a Terni.

Ancora contagi Covid a Corciano, Torgiano e Deruta

Situazione pesante anche a Corciano, dove dopo gli ultimi 16 casi i positivi al Covid sono 106, con 6 persone ricoverate. Due i nuovi casi a Deruta (28 in totale) dove una persona è stata ricoverata nelle ultime ore per complicazioni legate al Coronavirus. Ulteriori 4 casi a Torgiano, dove ora i positivi Covid sono 13.