Ricostruzione post sisma, la Diocesi cerca tecnici e imprese: come candidarsi - Tuttoggi.info

Integrazione dell’elenco professionisti per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e delle imprese per l’affidamento dei lavori

La Diocesi di Spoleto – Norcia cerca nuovi tecnici ed imprese a cui affidare gli interventi di ricostruzione post sisma. La Chiesa diocesana guidata dall’arcivescovo Renato Boccardo ha infatti pubblicato due bandi pubblici per l’integrazione dell’elenco dei professionisti ed imprese per l’affidamento dei lavori.

Nel sito internet dell’Archidiocesi è pubblicato il materiale relativo all’integrazione dell’elenco professionisti per l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e delle imprese per l’affidamento dei lavori. L’istanza e i relativi allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 19 maggio 2023. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre il termine suddetto. Chi è già presente nei suddetti elenchi non deve presentare di nuovo domanda a meno di cambiamenti nel caso di raggruppamenti d’impresa.

(foto di repertorio)