Ricostruzione Castelluccio, 5 invitati per la progettazione da 6 milioni

Indetta dall'Usr la procedura negoziata per progettazione, fattibilità tecnica ed economica e direzione lavori dal valore di oltre 6 milioni

Un altro passo in avanti verso la ricostruzione di Castelluccio di Norcia è stato fatto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) Umbria, soggetto attuatore del progetto di ricostruzione post sisma 2016 della frazione nursina. Venerdì 16 settembre è stata indetta dalla sezione “Gare e contratti” dell’USR Umbria la procedura negoziata per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore per i servizi di progettazione, fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico di direzione dei lavori, relativi alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie, inerenti il complesso degli “interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia”.

La procedura negoziata, senza bando, è stata indetta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; art. 63 Dlgs n. 50/2016 e dell’art. 11, c. 1, lettera c) dell’Ordinanza Speciale del Commissario Straordinario n.18 del 15/07/2021. La scadenza è prevista per il 29 settembre 2022.