Riconoscimento ufficiale del Comune a Francesco Grilli “per la valorizzazione del dialetto tifernate”

Fra le numerose pubblicazioni, articoli ed interventi sui diversi mezzi di informazione, di Francesco Grilli spicca infatti senza dubbio il “Vocabolario del dialetto castellano”, pubblicato nel 2019 da Nuova Prhomos di Città di Castello, dopo decenni di lavoro che hanno valso all’opera letteraria citazioni illustri a livello nazionale. Il volume di 620 pagine, costato una più che trentennale operazione di memoria, ricerca, elaborazione e rielaborazione, contiene una cospicua (e quasi integrale) raccolta lessicale tipica del dialetto urbano, ma anche un vasto compendio di voci del contado, arcaiche e gergali, con le singole voci inserite a lemma che contengono espressioni caratteristiche del linguaggio popolare.

La ponderosa opera è stata inserita al n° 16 della “Opera del Vocabolario dialettale umbro” nell’Università di Perugia e catalogato dall’Accademia della Crusca (vol. XXXVII/2020 degli “Studi di lessicografia italiana”), dall’Universität des Saarlander (Saarbrücken) in Germania e dall’Università di Firenze. Numerose anche le recensioni su periodici locali.

Al termine della cerimonia, sulle immagini di un video e le parole del professor Lanfranco Rosati, indimenticato intellettuale e scrittore, profondo sostenitore di questa opera di valorizzazione e difesa del dialetto tifernate, e gli interventi di Venanzio Nocchi e Luciano Neri, Francesco Grilli ha donato una copia del vocabolario alla Biblioteca comunale. “Vorrei dedicare il mio vocabolario castellano alla prestigiosa biblioteca “Carducci” – ha detto – nelle cui sale silenziose sono transitati sogni giovanili e riflessioni mature delle persone che hanno contribuito a consolidare cultura e tradizioni particolari della città, ponendo così solide basi per il futuro; la nostra biblioteca è il luogo deputato alla conservazione, non certo effimera, di sapere, conoscenza e tesoro letterario della comunità, alla quale ci onoriamo di appartenere“.

Nato il 20 gennaio 1952 a Città di Castello, laureato in “Scienze Giuridiche” alla Facoltà di Giurisprudenza di Perugia, Francesco Grilli si è iscritto giovanissimo (nel 1972) al M.S.I., eletto consigliere comunale nel 1974. Nel corso degli anni ha svolto attività sindacale e politica, ricoprendo incarichi anche a livello regionale e nazionale. Giornalista pubblicista, iscritto all’Ordine nazionale dal 1998, ha lavorato nel Comune di Città di Castello per 39 anni, dapprima come Educatore d’infanzia nell’asilo-nido, poi come Geometra e, infine, per 26 anni in qualità di Funzionario addetto al Servizio Erp (case popolari). Risultato 1° classificato in 26 premi letterari, di cui 4 volte nel “Premio San Valentino” di Terni e, per ben 7 volte, in diverse sezioni del “Premio Madre terra Sorella acqua” di Assisi, oltre che 2 volte nel Premio “Augusta Perusia” e una nel premio “I Castelli della Sapienza” di Palestrina (Rm). Ha finora all’attivo 7 pubblicazioni con regolare editore.