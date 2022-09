"Non mi riconosci? Ho il tuo stesso cognome!" 36enne pretende soldi in prestito ma è una truffa - Tuttoggi

L'uomo ha suonato il campanello di un'abitazione in via Mario Santucci, esibendo pure la carta d'identità alla padrona di casa | Non appena gli è stata scattata una foto si è dato alla fuga

Ha suonato al campanello di una donna in via Mario Santucci, tentando di convincerla a riconoscerlo come un suo parente, per poi chiederle dei soldi. Un tentativo di truffa andato male, a Perugia, che è costato all’uomo, un 36enne, una denuncia in stato di libertà.

L’autore del raggiro avrebbe addirittura tirato fuori la carta d’identità alla padrona di casa, per dimostrarle come lui avesse il suo stesso cognome. Il 36enne ha poi spiegato alla donna che sua moglie era affetta da problemi di salute, pretendendo in prestito 50 euro per poter acquistare delle medicine.