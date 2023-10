(Ri)chiude lo svincolo di Foligno Nord sulla Ss75, code anche sulla Flaminia - Tuttoggi.info

Dopo lo slittamento per via dei Primi d'Italia, da oggi di nuovo c'è il cantiere sulla Ss75 Centrale Umbra a Foligno Nord

Dopo l’avvio sospeso in occasione dei Primi d’Italia, sono ripresi oggi (lunedì 2 ottobre) i programmati lavori dell’Anas lungo la Ss75 “Centrale umbra” con la chiusura dello svincolo di Foligno Nord in direzione sud. E già da stamattina si sono registrate code non solo sulla strada statale oggetto di lavori, ma anche sulla Flaminia ed in direzione opposta: file, infatti, lungo la strada statale 3 in direzione nord e verso l’imbocco con la Ss75.

L’intervento, analogamente agli altri in corso sulla rete Anas dell’Umbria, riguarda il risanamento profondo del corpo stradale con la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Per consentire i lavori, è temporaneamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Foligno Nord (km 23,500) per chi viaggia in direzione Foligno. Per i veicoli è possibile usufruire dello svincolo precedente di Spello (km 20,600).