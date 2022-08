Ricevuta in Comune Angelica Bistarelli, la ballerina prodigio protagonista in Germania - Tuttoggi

“Spero di poter mantenere la determinatezza e disciplina necessarie a sostenere questo mio percorso, consapevole di difficoltà e ostacoli che mi si presenteranno durante il cammino”, ha dichiarato Angelica Bistarelli questa mattina (12 agosto) nel municipio di Città di Castello, ricevuta dal sindaco tifernate, dall’assessore alla Cultura del Comune di San Giustino, dalla Presidente del Consorzio “Castello Danza” Maria Cristina Goracci, da Rita e Roberta Giubilei, le prime “maestre” dello Studio Danza che l’hanno vista crescere e da Fabio Battistelli, amico di famiglia, scopritore di diversi talenti artistici.

Un incontro di cortesia per far sentire tutto l’affetto e la vicinanza delle due comunità locali in un momento importante della sua vita e di quella della sua famiglia prima di spiccare il volo verso un nuovo sogno di carriera. Figlia d’arte in tutti i sensi con il nonno Benito Bistarelli, indimenticato grande musicista e fondatore di locali da ballo che hanno fatto la storia del costume non solo locale, la mamma Barbara Panfili ed il babbo Marco, “maestri” fra i fornelli, chef di fama internazionale, e il fratello Andrea, protagonista di eventi artistico-culturali di tendenza, Angelica all’età di 4 anni ha iniziato a muovere i primi passi presso lo studio Danza Giubilei e dopo i vari stage, concorsi e audizioni a 15 anni è volata in Germania, entrando a far parte della prestigiosa Accademia “Palucca Hochschule für Tanz” di Dresda.

Dopo la laurea, lo scorso anno, ha firmato il primo contratto presso il Saarländisches Staatstheater di Saarbrücken, inserendosi nel corpo di ballo di una nota compagnia locale. “Potermi esibire in un palco così importante di fronte a un pubblico attento e appassionato è stata un’emozione indescrivibile – ha proseguito Angelica – Durante questo anno ho avuto l’opportunità di esibirmi in molte produzioni originali e di repertorio, ricoprendo diversi ruoli anche da solista. Ho tenuto due workshop e mi sono occupata della realizzazione di una coreografia per l’ultima produzione stagionale del teatro Alte Feuerwache, occasione di crescita personale e professionale molto rilevante. Poi a febbraio ecco l’offerta di un contratto con la compagnia Die Theater di Chemnitz. È stata una decisione dura ma importante e necessaria, soprattutto per alimentare il mio bagaglio di esperienze, un processo fondamentale per la vita di una ballerina”.