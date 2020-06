Riaprono al pubblico le strutture del Polo Museale Diocesano | Oggi ingresso gratuito - Tuttoggi

Un lungo e sofferto stop, quello dettato dall’emergenza sanitaria, che ha visto i luoghi della cultura tra i primi a chiudere al pubblico e tra gli ultimi, non con poche difficoltà, a riaprire le loro porte. Così anche a Gubbio si riaprono le strutture del Polo museale Diocesano cittadino.

Museo Diocesano

Il Museo Diocesano, che rappresenta uno dei monumenti più interessanti della città umbra, ricco di ambienti, peculiarità architettoniche, scorci e panorami sulla pianura sottostante, riaprirà proprio oggi (2 giugno) nel pomeriggio, con ingresso gratuito dalle 15 alle 18 e accessi contingentati, come prevede la normativa.

Memorie Ubaldiane e Chiese

Inoltre quest’anno entra ufficialmente a far parte del Polo Museale Diocesano di Gubbio anche la Raccolta delle Memorie Ubaldiane, anch’essa per questa occasione, sarà aperta il 2 giugno nel pomeriggio ad ingresso gratuito. Oltre ai due musei, fanno parte del Polo la Chiesa di Santa Maria dei Laici e la Chiesa di Santa Maria Nuova, aperte al pubblico dal 30 maggio scorso, con la mostra di Giammarco Puntelli Infinity Accademi.

Parola ai gestori

“Riaprire tutto secondo i protocolli di sicurezza attualmente previsti non è un gioco semplice, ma la città ha bisogno di lanciare un messaggio di normalità e nuovo slancio culturale – così spiegano dall’Associazione Culturale La Medusa, la presidente Elisa Polidori – le strutture ci consentono un adeguata gestione del pubblico, un corretto distanziamento e contingentazione degli ingressi ed un adeguato ricambio d’aria delle sale. Visitare un museo in sicurezza si può e si deve, ripartire dalla cultura è un indice di continuità e normalità. Dunque il 2 giugno con gli ingressi gratuiti vogliamo dare questa opportunità a tutti”.

Le norme da seguire

L’ingresso sarà consentito per ogni struttura ad un numero limitato alla volta di persone, come da segnaletica, ogni persona dovrà entrare con la propria mascherina e si dovrà apprestare alla disinfezione delle mani nella zona adibita all’ingresso. Per gruppi superiori alle 10 unità non afferenti allo stesso nucleo familiare, si chiede la prenotazione attraverso l’indirizzo mail info@museogubbio.it.

Giorni e orari di giugno

Il Museo Diocesano per tutto il mese di giugno, sarà poi aperto dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, le Chiese facenti parte del Polo ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18. Per la raccolta delle Memorie Ubaldiane saranno presto comunicati i giorni ed orari di apertura.