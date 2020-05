Riaprono Biblioteca e Palazzo Trinci: ingressi contingentati e mascherine

Senza la sala lettura, ma con il prestito riapre la biblioteca comunale di Foligno, oltre a Palazzo Trinci. La data segnata sul calendario è quella di domani. Per il museo prevista un giornata ad ingresso gratuito con una visita guidata speciale su “L’arte in tempo di pandemia”. L’accesso sarà contingentato e verrà predisposto un percorso che permetterà la visita in sicurezza. Sarà obbligatoria la mascherina e bisognerà mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. L’orario delle visite sarà dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, come nei giorni successivi.

La biblioteca

La biblioteca comunale riapre da domani, giovedì 28 maggio, il servizio di prestito dei libri. Per tutelare la salute degli utenti, per ora la sala lettura rimane chiusa, come prescrivono le raccomandazioni operative allegate all’ordinanza della presidente della giunta regionale del 22 maggio scorso.