Riapre il museo della Città di Bettona: grande festa con evento - Tuttoggi

Riapre al pubblico oggi, 6 gennaio 2023, il Museo della Città di Bettona con un orario prolungato dalle 10.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 20. A partire dalle 16, un evento dal titolo “La Natività di Dono Doni prende forma”, allieterà la visita di grandi e piccini con letture e attività per famiglie. Un’occasione per visitare Bettona, dove archeologia etrusca e romana si fondono con la raffinatezza del Perugino nel trecentesco Palazzo del Podestà, sede del Museo della Città, scrigno d’arte e cultura senza tempo.

Il 2023 si apre con un nuovo appalto per il Museo della Città di Bettona e per la Biblioteca Comunale Madonna del Ponte di Passaggio. Ad aggiudicarsi la gara è stata la società Sistema Museo, già gestore del Museo della città fin dalla sua apertura al pubblico 1996. L’appalto che avrà la durata di tre anni ha come obiettivo principale quello di valorizzare il circuito culturale di Bettona, rendendolo capace di rispondere ai bisogni culturali e sociali del singolo e della collettività.