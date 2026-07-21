Riaperto l'ufficio di Poste Italiane a San Venanzo. Sindaco: "Servizio essenziale per i piccoli comuni” - Tuttoggi.info

Ha riaperto nei giorni scorsi a San Venanzo l’ufficio postale di Poste Italiane dopo i lavori di ristrutturazione, che hanno riguardato l’ammodernamento della sede di Via Quattro Novembre. L’ufficio può erogare una serie di servizi aggiuntivi della pubblica amministrazione dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.



Nuovi arredi moderni e cromaticamente adeguati con ambienti concepiti secondo livelli di basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico. All’ufficio postale è possibile, oltre alle pratiche standard, richiedere anche certificati anagrafici, servizi Inps come il cedolino pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. Si può inoltre rinnovare il passaporto senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.



“Qualche anno fa sembrava segnato il destino degli uffici postali nei piccoli Comuni come il nostro”, dice il Sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli che esprime soddisfazione per la riapertura di “un servizio essenziale”. “Da quando si paventò la chiusura in vari piccoli comuni fu avviata una forte azione politica da parte dei Comuni stessi, insieme ad Anci regionale che ha portato a scongiurare questo pericolo. Va dato atto a Poste Italiane di avere mantenuto gli impegni e di avere messo risorse per l’ammodernamento degli uffici postali proprio nei Comuni montani e marginali come il nostro” ricorda Marinelli.