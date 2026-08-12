Martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 agli Europei di Birmingham - Tuttoggi.info

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Martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 agli Europei di Birmingham

ItalPress

Martello d’argento per Sara Fantini, 74.35 agli Europei di Birmingham

Mer, 12/08/2026 - 22:33

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BIRMINGHAM (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Sara Fantini è medaglia d’argento nel lancio del martello agli Europei di atletica in corso a Birmingham. La classe ’97 dei Carabinieri si conferma sul podio continentale a due anni dall’oro di Roma 2024, grazie alla misura di 74.35 realizzata al primo tentativo, senza poi riuscire a migliorarsi. Nei successivi lanci l’azzurra ha collezionato un nullo, un 73.81, un 74.11, un 73.41 e un 72.14. A trionfare è la finlandese Silja Kosonen, imprendibile a 76.28, mentre il bronzo va alla norvegese Beatrice Nedberge Llano (72.88).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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