Retrò, 80 espositori già prenotati per la prima edizione del 2020 - Tuttoggi

Parte con auspici incoraggianti il 2020 di Retrò, la rassegna mensile di antiquariato, oggettistica antica, rigatteria, hobby e collezionismo promossa dall’amministrazione comunale di Città di Castello.

Per il primo appuntamento dell’anno di domenica 19 gennaio sono già circa 80 le prenotazioni degli espositori, che confidano nel previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di svolgimento della manifestazione, rispetto al sabato.

Come di consueto gli stand saranno collocati tra piazza Matteotti, largo Gildoni, piazza Fanti e corso Cavour. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che stabilisce la chiusura al transito e alla sosta veicolari dalle ore 6 alle 20, inclusi i mezzi autorizzati, delle aree interessate dalla rassegna. Sono previste deroghe solo per veicoli di soccorso e situazioni di emergenza.