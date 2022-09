Restaurato affresco raffigurante la Madonna delle Grazie, scoperti firma e data dell'opera - Tuttoggi

L'opera è stata realizzata nel 1954 dal tifernate Nemo Sarteanesi, il restauro è stato reso possibile grazie al sostegno economico dell’Associazione per la Tutela e Conservazione dei Monumenti Alta Valla del Tevere, oltre al Club Inner Wheel

E’ stato presentato martedì scorso (20 settembre) il lavoro di restauro dell’affresco raffigurante La Madonna delle Grazie, realizzato nel 1954 dal tifernate Nemo Sarteanesi (1921-2009) e collocato sopra il portone d’ingresso del Palazzo vescovile di Città di Castello.

Presente per l’occasione anche il vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini, che ha ringraziato per il sostegno economico l’Associazione per la Tutela e Conservazione dei Monumenti dell’Alta Valla del Tevere e la sua presidente Catia Cecchetti, oltre al Club Inner Wheel di Città di Castello e la sua presidente Adele Lanzuolo.