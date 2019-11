Regionali, Fioroni “Voti della Lega a Perugia decisivi per il trionfo della coalizione”

“La straordinaria vittoria della coalizione di centrodestra che ha sostenuto la candidatura della presidente Donatella Tesei è frutto dell’incredibile consenso raggiunto dalla Lega di Matteo Salvini nella nostra regione: oltre il 60% dei voti della coalizione di centro destra in Umbria sono voti della Lega e Perugia con oltre 21.700 voti è il comune in Umbria in cui la Lega ne ha raccolti di più in assoluto”. È quanto afferma Paola Fioroni (Lega), eletta in consiglio regionale con 4.791 preferenze.

“Il dato comunale di Perugia – prosegue Fioroni – è ancora più significativo se si osserva che i voti della Lega sono passati in pochi mesi da meno di 13mila alle amministrative di maggio a quasi 22mila. Tale risultato è frutto dell’intensa attività svolta in questi mesi dai nuovi consiglieri comunali della Lega e dai candidati della sezione di Perugia nella recente campagna elettorale delle Regionali”. Per Paola Fioroni “non può essere trascurato il dato provinciale di Perugia della Lega perché gli oltre 111mila voti costituiscono il 72% dei voti regionali ottenuti dal nostro partito ed è pertanto motivo di grande orgoglio essere la candidata della Lega con il maggior numero di voti nel comune di Perugia e con 4.440 voti essere anche la candidata femminile della Lega con il maggior numero di voti nell’intera provincia di Perugia.”

“Nel ringraziare gli elettori umbri per la fiducia accordatami, in qualità anche di unica rappresentante di Perugia eletta dalla Lega, mi assumo per intero la responsabilità politica del mandato ricevuto – conclude Paola Fioroni – affinché attraverso una politica come servizio al bene comune, patrimonio di ognuno e di tutti, i nostri figli trovino lavoro e non debbano fuggire all’estero, perché le giovani coppie famiglie tornino a far figli e perché i tanti vulnerabili di questa Regione tornino a nutrire speranze di poter migliorare la loro qualità della vita”.

