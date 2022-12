Il regalo di Natale dell’azienda Lucy Plast, 400 euro a tutti gli 88 collaboratori - Tuttoggi

Un contributo speciale anche per far fronte al caro vita, il presidente e Ad della realtà umbertidese "Consideriamo azienda una grande famiglia e per questa ragione abbiamo voluto fare la nostra parte"

Un contributo speciale in occasione del Natale e un aiuto per far fronte al caro vita. L’azienda Lucy Plast di Umbertide, realtà di riferimento a livello europeo nella lavorazione delle materie plastiche, ha riconosciuto 400 euro a ciascuno dei suoi 88 collaboratori.

Un gesto di ringraziamento verso tutte le persone che, con il proprio impegno, concorrono ogni giorno alla crescita e allo sviluppo dell’azienda e al tempo stesso un segnale concreto di vicinanza ai collaboratori e alle loro famiglie, in un momento caratterizzato dal pesante aumento dei prezzi.