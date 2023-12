Regali di Natale: idee originali per gli indumenti da uomo - Tuttoggi.info

Regali di Natale, orientarsi verso l'abbigliamento può sicuramente essere una buona idea

Il Natale è ormai alle porte e anche quest’anno si presenta puntuale il “dilemma”: cosa regalare ad un uomo?

Orientarsi verso l’abbigliamento può sicuramente essere una buona idea, è la classica soluzione che consente di andare “sul sicuro”, tuttavia non è detto che regali di questo tipo siano destinati a rivelarsi comuni e prevedibili.

Il mondo “fashion”, d’altronde, è estremamente ampio e variegato, di conseguenza le possibilità di fare dei doni insoliti e fuori dagli schemi non mancano affatto, e in quest’articolo andremo a fornire alcuni spunti per chi vuol regalare dei capi d’abbigliamento maschili senza cadere nella banalità.

Calzini in spugna colorati

I calzini sono dei semplici accessori, ma negli ultimi tempi la loro importanza a livello di stile è cresciuta in maniera esponenziale.

I calzini in spugna colorati sono diventati un vero e proprio “must have” in grado di conferire personalità all’intero outfit, e le aziende produttrici si stanno letteralmente sbizzarrendo nel produrne in fantasie e colori molto particolari ed audaci.

Un regalo come questo, per quanto semplice, può rivelarsi davvero molto gradito, o magari anche simpatico e spiritoso.

Capi in stile Retrò

Il Vintage è uno stile sempre più amato nei più disparati ambiti, e il mondo dell’abbigliamento non fa eccezione.

Per un regalo originale da rivolgere ad un uomo, dunque, si può assolutamente pensare a degli abiti dal fascino Retrò, che siano magari in linea con un’identità ben precisa, come può ad esempio essere quella del sempre più amato stile “Old Money”.

Capi classici come questi sono sempre più gettonati, di conseguenza non è difficile trovarne in commercio, ad ogni modo se si vogliono acquistare indumenti Vintage si può pensare anche di orientarsi verso il mercato dell’usato, dove si possono trovare articoli ottimamente tenuti ed effettivamente risalenti ad epoche lontane.

Vestaglie

In passato la vestaglia maschile era considerata come un indumento piuttosto serioso, o magari tipico delle persone di età avanzata, ma oggi l’identità di questi capi è cambiata in maniera radicale.

Negli ultimi tempi, infatti, lo sleepwear è stato pioniere di tante nuove tendenze, di conseguenza capi come questi presentano uno stile molto più giovanile ed accattivante; anche in termini di usabilità, le vestaglie sanno oggi rappresentare un vero e proprio punto di riferimento per quel che riguarda l’abbigliamento casalingo a 360 gradi.

Le opportunità di scelta sono tantissime, e per rendersene conto è sufficiente scoprire i vari modelli di vestaglia da uomo in un e-commerce dedicato allo sleepwear come NoiDiNotte.

Cappelli in stile “basco”

Il basco è un cappello unico nel suo genere, inconfidibile già a primo acchito, un accessorio che ha alle spalle una storia molto antica e che, negli ultimi anni, è tornato prepotentemente di moda.

Si può sicuramente affermare che il basco ha una straordinaria capacità di conferire personalità ad un outit, ecco perché può sicuramente rappresentare un’ottima idea per un regalo maschile che sappia rivelarsi originale e gradito.

Giacche in stile “biker”

Le giacche biker devono il loro nome al fatto di presentare uno stile chiaramente ispirato al mondo del motociclismo: si tratta di giacche rigorosamente in pelle (non necessariamente naturale, va benissimo anche la pelle sintetica) con spalle e maniche rinforzate e altri dettagli accattivanti, come possono essere delle borchie o delle insolite cerniere zip.

Queste giacche, pur non passando affatto inosservate, sanno essere straordinariamente versatili nelle possibilità di abbinamento e sono ideali sia per i ragazzi giovani che per gli uomini più grandi; ulteriori ragioni, queste, per sceglierle come regalo di natale anche se il destinatario non è affatto un “centauro”.

Scaldacollo

Lo scaldacollo è un accessorio che si è diffuso tantissimo negli ultimi tempi e che sa essere un’ottima alternativa alla classica sciarpa.

Questi articoli sanno essere molto più confortevoli e semplici da indossare rispetto alle sciarpe e sono assai apprezzati anche dal punto di vista stilistico, avendo un impatto molto più sobrio sul complessivo colpo d’occhio dell’outfit.

La possibilità di indossarli letteralmente con tutto, dalla giacca sportiva fino al completo elegante, non fa che renderli ancora più interessanti come idea regalo.