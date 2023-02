Rapina anziano facendolo cadere a terra, arrestata 20enne con figli minori al seguito - Tuttoggi

Le richieste d’aiuto del 70enne hanno attirato l’attenzione di due cittadini che, arrivati in suo soccorso, sono pure riusciti a fermare la giovane la quale, vistasi alle strette, ha restituito il portafoglio al legittimo proprietario. Quando però quest’ultimo si è accorto che i soldi all’interno erano spariti, la 20enne, approfittando di un attimo di distrazione, si è data nuovamente alla fuga, fermata prima di salire a bordo di un’auto da un vigile urbano, che subito ha chiamato la Polizia di Stato.

Durante un’approfondita perquisizione i soldi sottratti all’uomo sono stati ritrovati tra gli indumenti indossati da uno dei figli della donna. Mentre il 118 prestava i primi soccorsi al 70enne (zoppicante e dolorante), i poliziotti hanno infine arrestato la 20enne per il reato di rapina impropria.

Su disposizione del Pubblico Ministero questa è stata poi sottoposta alla misura degli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. La donna è stata anche denunciata per il reato di lesioni personali. Il conducente del veicolo con cui la ragazza ha tentato la fuga – un 29enne polacco – è stato invece deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento personale e reale.