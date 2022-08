Rapina a Riccione mentre è in vacanza, 19enne ai domiciliari

Insieme ad altri ragazzi avrebbe affrontato una coppia di turisti armato di un punteruolo per farsi consegnare il denaro

Si trova agli arresti domiciliari il 19enne perugino accusato di rapina. Il giovane, mentre si trovava in vacanza a Riccione, insieme ad altri ragazzi, avrebbe avvicinato una coppia di turisti intimando loro di consegnargli i soldi, sotto la minaccia di un punteruolo. Per questo nei suoi confronti è scattata la denuncia per rapina aggravata.

Il giovane – ora ai domiciliari nell’abitazione perugina dei genitori – è stato arrestato dai carabinieri, che sono sulle tracce dei presunti complici, un gruppo di 8 persone, tra cui due ragazze.