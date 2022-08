Perugia, ragazzino picchiato dal branco a una festa di paese - Tuttoggi

Perugia, notte di paura per ragazzino di 14 anni che è stato aggredito e picchiato dal branco in occasione di una festa di paese

Brutta avventura per un ragazzino di 14 anni che è rimasto ferito in modo non grave dopo essere stato aggredito da un gruppo di altri ragazzi. Secondo quanto riportato da “Il Messaggero” il ragazzino è uscito per andare ad una festa di paese nei pressi di Perugia, tra Ponte Felcino e Villa Pitignano.

Ragazzino aggredito dal ‘branco’

Secondo quanto riferito dal quotidiano il giovane, per motivi ora al vaglio delle forze dell’ordine, sarebbe stato aggredito dal ‘branco’ con calci e pugni, così come il 14enne avrebbe poi raccontato ai sanitari dell’ospedale di Perugia dove è stato medicato, accompagnato dai genitori. Il ragazzino avrebbe riportato diverse contusioni, fortunatamente non gravi, e quasi subito dimesso in buone condizioni di salute generale.