Ramo uova ex Novelli venduto ad azienda umbra, "Rilancio con progetto industriale importante" - Tuttoggi

“Al momento – spiega l’avvocato Migliarini contattato telefonicamente – non ho divulgato né il nome della società acquirente, né il prezzo pagato ma non per una questione di riservatezza quanto di rispetto per il tribunale, in attesa che mi venga consegnato il verbale di aggiudicazione”.

“L’aggiudicazione – dice ancora il procuratore legale – è stata effettuata a favore di una società umbra che si occupa del settore agroalimentare da anni ed è in fase di espansione. La precisa volontà è di rilevare un‘azienda del territorio per lasciarla nel territorio e fare in modo che ci sia un futuro per tutti i lavoratori. Novelli, con il marchio Ovito, ha costituito da sempre un marchio storico del territorio, un fiore all’occhiello non solo di Spoleto ma anche dell’Umbria. La volontà è quella di far sì che resti nel territorio e di cercare di dare un futuro a persone che da un sacco di anni vivono peripezie varie”. Per l’avvocato Migliarini l’acquisizione delle Fattorie Novelli rappresenta anche una soddisfazione personale: “Lavorando da oltre 30 anni nel settore della crisi di impresa, il mio obiettivo personale è salvare aziende del territorio. Centrare questo obiettivo su una realtà così importante per me è una grande soddisfazione”.

“La volontà – dice ancora il legale che ha seguito l’operazione di acquisizione – è di riprendere e rilanciare l’azienda con un progetto industriale importante, anche per ricollocarla in un mercato dove merita”. Ed avendo fatto verifiche in questi mesi, Migliarini evidenzia come la Novelli continui ad essere “un’azienda di grande qualità, con persone serie che lavorano, maestranze che hanno dato veramente un contributo importante al nome di questa società, che nel mercato alimentare gode di un apprezzamento da parte di primarie aziende”.

L’importante investimento, tra l’altro, è stato fatto in un periodo in cui le imprese sono in forte sofferenza a causa della crisi energetica. “È un tasto delicato – ci conferma l’avvocato – ma nella valutazione di questo progetto si è tenuto conto anche di questa tematica e la volontà è stata quella di andare avanti. Chi ha promosso l’operazione si è cautelato anche per la sussistenza dei capitali necessari che servono in un corretto funzionamento dell’azienda al giorno d’oggi, con i prezzi attuali. In questo momento l’elemento che prevale è immaginare che si sia chiuso un capitoso particolarmente delicato e brutto per la Novelli, sono sicuro che se ne aprirà uno che porterà ad occupare il ruolo che merita”.