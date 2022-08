Ex Gruppo Novelli, “a Spoleto c’è chi riceve tutto lo stipendio e chi no” - Tuttoggi

“Non comprendiamo inoltre – dicono Fai, Flai e Uila – come sia possibile che nello stabilimento di Spoleto ci sia una confusione organizzativa e produttiva tra le realtà industriale ed agricola. Ci si ritrova con un trattamento diversificato nel pagamento degli stipendi, con chi lo riceve giustamente e chi invece deve aspettare mesi per il saldo; il comparto uova è infatti collegato da accordi commerciali. Chiediamo dunque un incontro urgente alle curatele di Fallimento Alimentitaliani e Gruppo Novelli sia per discutere i temi di cui sopra sia per tutte le questioni legate al bando imminente. In questa sede e dati i passaggi delicati che ci aspettano ribadiamo il necessario coinvolgimento delle istituzioni”.