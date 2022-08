Fattorie Novelli, pagato solo il 50% dello stipendio di luglio “Promesse disattese”

Come organizzazioni sindacali e RSA di sito esprimiamo forte rammarico e delusione per l'ennesima promessa disattesa

“Stamattina ci è stato comunicato di nuovo il solo acconto del 50% dello stipendio di luglio per i lavoratori di Fattorie Novelli. Come organizzazioni sindacali e RSA di sito esprimiamo forte rammarico e delusione per l’ennesima promessa disattesa”. È quanto scrivono in una nota Flai Cgil, Fai Cisl, Uila Uil dell’Umbria e la Rsa di Fattorie Novelli.

“Nell’ultimo tavolo di qualche giorno fa – spiegano le organizzazioni sindacali – dietro nostra richiesta di anticipare il pieno stipendio prima di ferragosto, chiedendo certezze sul pagamento dello stesso, i consulenti di Fattorie Novelli, supportati dalla presenza delle due curatele, avevano dato certezze, assicurando che non ci sarebbero stati problemi per l’intera mensilità. Tenendo conto dei sacrifici di tutti i dipendenti e del disagio economico che stanno subendo, anche per un ricorrente utilizzo degli ammortizzatori sociali con ritardo nei pagamenti”.