Fattoria Novelli, autorizzata la cassa integrazione straordinaria

Fioroni: la Regione si è attivata con il Ministero del Lavoro e la Direzione INPS locale anche per la reindustrializzazione e il rilancio

Autorizzata la cassa integrazione straordinaria per i lavoratori delle Fattorie Novelli di Spoleto. Lo comunica l’assessore regionale Michele Fioroni: “Dopo la forte preoccupazione manifestata dall’azienda per i gravi ritardi nell’erogazione della cassa integrazione straordinaria a favore dei lavoratori di Fattorie Novelli di Spoleto. E per le possibili conseguenze sulla reindustrializzazione e sul rilancio dell’azienda – aggiunge – ci siamo immediatamente attivati con il Ministero del Lavoro e la Direzione INPS locale”.

“L’attivazione degli ammortizzatori sociali attraverso la cassa integrazione straordinaria – continua l’assessore – rappresenta una necessità rispetto al sostegno al reddito dei lavoratori oltre che per la continuità delle attività aziendali. Il Ministero del Lavoro, ad esito dell’esperimento delle procedure in sede regionale e nazionale, ha infatti concesso con decreto del 20 maggio scorso il trattamento di integrazione salariale a favore dei dipendenti di Fattorie Novelli, ma per problematiche amministrative insorte tra lo stesso Ministero e l’INPS, la cassa non era stata autorizzata”.