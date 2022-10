Ragazze sospette tra i palazzi di via Abetone, fuga in ascensore | 23enne ha ordine di carcerazione - Tuttoggi

Sentite in merito alla loro presenza all’interno dello stabile, le due ragazze – 25 e 23 anni, di origini straniere – non sono state in grado di fornire una motivazione plausibile. Dagli accertamenti dei poliziotti è poi emerso che entrambe erano gravate da numerosi precedenti proprio per furto in abitazione.

Dalle verifiche effettuate in questura, dove sono state condotte, è emerso che a carico della 23enne vi era pure un’ordine di carcerazione (revocato e poi ripristinato), emesso dal Tribunale per i minori di L’Aquila, con una pena da espiare di 7 mesi, 25 giorni e una multa da 540 euro. Al termine delle attività di rito, i poliziotti hanno accompagnato la ragazza presso l’Istituto Penale Minorile di Pontremoli (MS).