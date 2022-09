Ragazza torna da una festa alle 8 di mattina, litiga con la mamma e scappa di casa - Tuttoggi

Ragazza torna al mattino dopo una festa e litiga con la mamma. Poi la fuga a casa di un'amica. Trovata dalla Polizia

Si era presentata presso gli uffici della Questura di Perugia per segnalare l’allontanamento della figlia. A seguito della richiesta d’aiuto, gli agenti della Polizia di Stato hanno immediatamente attivato le ricerche, riuscendo a rintracciare la ragazza a casa di un’amica alla quale aveva chiesto ospitalità.

Scappa di casa dopo essere tornata alle 8 del mattino da una festa

La donna, infatti, visibilmente preoccupata, aveva spiegato agli agenti di avere avuto una discussione con la figlia perché, dopo essere andata ad una festa con le amiche, era rientrata a casa alle 8 del mattino. La donna ha raccontato che, in seguito al litigio, la figlia si era allontanata facendo perdere le sue tracce, non rispondendo più al telefono. Non essendo tornata a casa quella notte, la madre aveva chiesto aiuto alla Polizia di Stato.