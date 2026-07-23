"Radio 105 in the city" a Terni, attese 5.000 persone. Le misure del Prefetto per la sicurezza - Tuttoggi.info

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“Radio 105 in the city” a Terni, attese 5.000 persone. Le misure del Prefetto per la sicurezza

Redazione

“Radio 105 in the city” a Terni, attese 5.000 persone. Le misure del Prefetto per la sicurezza

Varchi alla stazione, conteggio delle persone, distribuzione di acqua e intensificazione dei controlli. Sono alcune delle misure previste
Gio, 23/07/2026 - 12:55

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Oggi in Prefettura a Palazzo Bazzani, si è tenuto l’incontro che esamina le misure da attuare in occasione dell’evento Radio 105 in the City che si svolgerà il 30 luglio a Terni. Hanno partecipato il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto Antonietta Orlando, il Sindaco di Terni, i Vertici delle Forze dell’ordine, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Terni e i rappresentanti della Centrale Operativa 118.

In apertura dell’incontro, il Prefetto ha evidenziato come, per la predisposizione del piano di sicurezza dell’evento, che richiamerà in città, secondo le stime degli organizzatori, circa 5.000 persone, occorre il contributo di tutte le forze in campo in un’ottica ampia e coordinata di gestione dell’evento. L’iniziativa si svolgerà a Piazzale Bosco dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e prevede l’esibizione di artisti di rilievo del panorama musicale italiano.

L’accesso all’area dell’evento sarà possibile a partire dalle ore 18.00 attraverso i varchi predisposti in prossimità della stazione ferroviaria di Terni, con conteggio degli spettatori attraverso “contapersone” al fine di assicurare il rispetto della capienza massima stabilita e la gestione ordinata dei flussi in ingresso e in uscita. In caso di temperature elevate, gli organizzatori provvederanno alla distribuzione gratuita di acqua potabile al pubblico durante la fase di attesa e per tutta la durata della manifestazione. Quanto alla sicurezza, la  Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo si riunirà nei prossimi giorni per un primo esame della documentazione e in prossimità dell’evento con sopralluogo, per la verifica degli aspetti organizzativi ed il rilascio del parere di competenza. 

La definizione degli aspetti operativi è stata demandata al tavolo tecnico che sarà convocato presso la locale Questura. In sede di riunione, è stata anche prevista l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, con la partecipazione della Polizia locale, oltre che la presenza all’evento di ambulanze del 118, della Croce Rossa e di personale dei Vigili del Fuoco.

Per lo svolgimento degli eventi pubblici la puntuale definizione di competenze, responsabilità e procedure è a garanzia della sicurezza” – ha affermato il Prefetto. – “Il dispositivo messo in campo non può essere infatti improvvisato ma va attentamente definito con un approccio integrato tra safety & security per delineare modelli organizzativi e procedurali efficaci”.

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