Raccordo, chiuso lo svincolo di Piscille: così cambia il traffico

Raccord, chiuso fino al 3 agosto lo svincolo di Piscille, sia in ingresso che in uscita, in carreggiata est al chilometro 56,600. Proseguono i lavori di risanamento profondo della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, a Perugia.

Chiuso lo svincolo di Piscille

Al fine di eseguire i lavori sulla rampa di svincolo la stessa verrà chiusa al transito sia in ingresso che in uscita dal Raccordo.

Per i veicoli diretti a Piscille sono consigliate le uscite di Prepo o di Ponte San Giovanni.

Per ridurre al minimo la durata complessiva dell’intervento e contenere i disagi al traffico, i cantieri sono operativi 24 ore su 24 e organizzati in brevi fasi successive